На 6 тысяч тонн увеличится грузопоток аэропорта «Манас» в 2018 году

В 2018 году ОАО «Международный аэропорт «Манас» планирует увеличить грузопоток на 6 тысяч тонн. Об этом 14 ноября на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям «Вопросы развития туризма и либерализации гражданской авиации» рассказала глава финансово-экономической дирекции ОАО «Международный аэропорт «Манас» Жаныл Абикова.

По ее словам, если в 2017-м перевезено грузов в объеме 31 тысяча тонн, то в этом году грузооборот увеличится примерно на 6 тысяч тонн – 37 тысяч.

«В прошлом году мы выполнили порядка 32 тысяч рейсов, обслужили более 3,5 миллиона пассажиров. В этом году мы останемся примерно на этом же уровне, но у нас увеличится грузооборот», – сказала Жаныл Абикова.

Глава дирекции отметила, что из аэропорта «Манас» авиакомпании выполняют полеты по 30 направлениям, из аэропорта в Оше — по 12, из аэропорта «Иссык-Куль» – по четырем.