ОАО «МАМ» проводит ремонт в аэропорту «Казарман»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» проводит модернизацию в аэропортах Бишкекского филиала в рамках объявленного президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым 2018-го Годом развития регионов.
Аэропорт «Казарман»
Для повышения качества обслуживания пассажиров в настоящее время проводится капитальный ремонт аэровокзального комплекса аэропорта «Казарман». Ремонтные работы начаты летом текущего года.
На данный момент здание аэровокзала полностью обновляется, проделана основная часть работ:
- заменена кровля здания;
- проведена перепланировка внутренней части здания АВК;
- заменена вся электропроводка;
- установлены новые окна и двери;
- восстановлено освещение привокзальной площади и перрона;
- установлена светодиодная вывеска «Казарман» с использованием нового логотипа ОАО «МАМ».
Также решается важный и досрочно проблемный вопрос водоснабжения для создания внутри аэровокзала соответствующих условий для будущих пассажиров.
В настоящее время аэропорт «Казарман» имеет сертификат соответствия Агентства гражданской авиации Кыргызстана, согласно которому он готов принимать воздушные судна в дневное время суток. Имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу — 1840 х 35 метров. Введен в эксплуатацию в 1984 году.
Аэропорт «Нарын»
В 2018-м проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации строительства аэровокзального комплекса аэропорта «Нарын». Строительство нового АВК планируется после завершения разработки проектно-сметной документации.
В настоящее время аэропорт «Нарын» имеет сертификат соответствия Агентства гражданской авиации Кыргызстана, согласно которому он готов принимать воздушные судна в дневное время суток. Имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу — 2145 х 40 метров. Введен в эксплуатацию в 1974 году.
Аэродром «Талас»
В целях обеспечения авиационной безопасности в текущем году проведен конкурс на установку ограждения по периметру аэропорта. Работы планируется завершить в 2019-м.
Аэродром «Талас» расположен на высоте 1266 метров над уровнем моря. Имеется одна асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса размером 1700 х 35 метров. Введен в эксплуатацию в 1979 году. Аэродром «Талас» не сертифицирован.
Стоит отметить, что, несмотря на убыточность региональных аэропортов, ОАО «МАМ» за счет собственных средств поддерживает их в эксплуатационном состоянии, содержит штат сотрудников и оплачивает все соответствующие налоги, в том числе земельный.