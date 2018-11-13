ОАО «МАМ» проводит ремонт в аэропорту «Казарман»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» проводит модернизацию в аэропортах Бишкекского филиала в рамках объявленного президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым 2018-го Годом развития регионов.

Аэропорт «Казарман»

Для повышения качества обслуживания пассажиров в настоящее время проводится капитальный ремонт аэровокзального комплекса аэропорта «Казарман». Ремонтные работы начаты летом текущего года.

На данный момент здание аэровокзала полностью обновляется, проделана основная часть работ:

заменена кровля здания;

проведена перепланировка внутренней части здания АВК;

заменена вся электропроводка;

установлены новые окна и двери;

восстановлено освещение привокзальной площади и перрона;

установлена светодиодная вывеска «Казарман» с использованием нового логотипа ОАО «МАМ».

Также решается важный и досрочно проблемный вопрос водоснабжения для создания внутри аэровокзала соответствующих условий для будущих пассажиров.

В настоящее время аэропорт «Казарман» имеет сертификат соответствия Агентства гражданской авиации Кыргызстана, согласно которому он готов принимать воздушные судна в дневное время суток. Имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу — 1840 х 35 метров. Введен в эксплуатацию в 1984 году.

Аэропорт «Нарын»

В 2018-м проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации строительства аэровокзального комплекса аэропорта «Нарын». Строительство нового АВК планируется после завершения разработки проектно-сметной документации.

В настоящее время аэропорт «Нарын» имеет сертификат соответствия Агентства гражданской авиации Кыргызстана, согласно которому он готов принимать воздушные судна в дневное время суток. Имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу — 2145 х 40 метров. Введен в эксплуатацию в 1974 году.

Аэродром «Талас»

В целях обеспечения авиационной безопасности в текущем году проведен конкурс на установку ограждения по периметру аэропорта. Работы планируется завершить в 2019-м.

Аэродром «Талас» расположен на высоте 1266 метров над уровнем моря. Имеется одна асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса размером 1700 х 35 метров. Введен в эксплуатацию в 1979 году. Аэродром «Талас» не сертифицирован.

Стоит отметить, что, несмотря на убыточность региональных аэропортов, ОАО «МАМ» за счет собственных средств поддерживает их в эксплуатационном состоянии, содержит штат сотрудников и оплачивает все соответствующие налоги, в том числе земельный.