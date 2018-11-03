От Telecom до Digital: Как Beeline осуществляет переход в цифровую компанию

Финансовый директор Beeline Кыргызстан Акмаль Малаев рассказал на международной конференции FINTECH 360 о трансформации Beeline Кыргызстан в диджитал-компанию.

FINTECH 360 — это форум единомышленников-новаторов в сфере финансовых услуг и финансовых технологий. Конференция проходит в Австрии и ежегодно собирает учредителей, генеральных директоров, технических директоров и представителей финансового сектора: коммерческих банков, компаний по переводу денег, кредиторов, а также компаний-блокчейнов.

В своем докладе Акмаль Малаев обозначил основные вехи развития цифровых услуг и внедрение интернета в Кыргызстане. Он высоко оценил готовность Кыргызстана к инновациям. По его словам, этому способствует уровень свободы слова в стране, развитость малого и среднего бизнеса, а также открытая экономика страны.

Фото Beeline. Финансовый директор Beeline Кыргызстан Акмаль Малаев

«Глобальная цифровизация влияет на многие сферы нашей жизни, и телекоммуникационные компании не являются исключением, поскольку это одна из отраслей, наиболее подверженных влиянию новых тенденций. Мы наблюдаем тенденцию на спад на традиционные услуги, которые предлагает рынок. Поэтому трансформация компании и ее переход в IT-индустрию с data-центричной бизнес-моделью — это естественная реакция на его запросы», — сказал Малаев.

Директор Beeline также обозначил, что работа компании на данном этапе фокусируется на запуске и внедрении приложений и услуг, которые изменят пользовательские привычки и облегчат жизнь конечному потребителю.

«Население страны сейчас нельзя назвать «банковским». Существует множество населенных пунктов, торговых точек, людей, которые еще не охвачены безналичными расчетами. Мы уже запустили ряд приложений, увеличивающих объем безналичного оборота. К примеру, мобильное приложение Balance.kg, с помощью которого можно оплачивать коммунальные и другие услуги с помощью баланса на телефоне, является одним из самых скачиваемых приложений в Кыргызстане, занимая первое место среди локальных финансовых приложений в Google Play и App Store», — добавил он.

Курс на трансформацию, по словам Малаева, способствует смене операционных моделей, нацеленных на долгосрочное планирование и прогнозирование. В перспективе компания планирует выстраивать инфраструктуру по принципу sharing economy и способствовать развитию цифровой экосреды в стране.