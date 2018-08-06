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Агент 024

Не все бани на побережье Иссык-Куля демонтировали

Не все бани на побережье Иссык-Куля демонтировали. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на пляже в Чолпон-Ате пришвартована баня на плаву. Она работает с раннего утра до позднего вечера. Баня находится рядом с культурным центром «Рух Ордо» и Государственной резиденцией № 2.

Ранее Государственная инспекция по экологической и технической безопасности сообщила, что все бани и парилки на пирсах демонтировали. По закону 500 метров от уреза воды озера Иссык-Куль в сторону побережья — зона санитарного режима. А первые 100 метров от воды — территория наиболее строгого санитарного режима. На ней запрещают не связанное с непосредственной эксплуатацией природных и лечебных средств постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, размещение складских помещений, проведение мелиоративных и других земельных работ.

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