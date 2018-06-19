Очереди в паспортных столах. Кыргызстанцы жалуются на плохой Интернет

В паспортных столах Кыргызстана из-за низкой скорости Интернета образуются очереди. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Это столпотворение в Сузакском районном отделе ОПВР прекращается только в выходные дни. Неужели нельзя ускорить работу паспортного стола? Оказывается, в регионах снизили скорость Интернета. Сканирование и передача первичных документов в Бишкек проходит очень медленно», — пояснил читатель.

В Государственной регистрационной службе подтвердили, что при полной нагрузке при отправке документов интернет-канал забивается и скорость передачи данных падает. ГРС ведет переговоры с ОАО «Кыргызтелеком» об увеличении скорости.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.