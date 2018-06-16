Тайский кот восхитил Интернет сложным борцовским приемом

Суплекс или бросок прогибом — один из самых трудных и опасных приемов в борьбе. Но, судя по видео, им в совершенстве овладел беспородный тощий кот, сообщил RG Digital.

Как отмечается, «борец» проживает в городе Накхонсаван (Таиланд). Схватку с грузным и малоподвижным противником, плюшевой игрушкой, он выиграл в несколько секунд чистой победой.

Кот несколько секунд сидел напротив оппонентом, подавил его волю воинственным кличем и... перекинул через себя классическим прогибом. Да еще и на ноги сумел после этого встать.

Лишь после этого обращает на себя внимание веревка, привязанная к ноге кота. «Уж не сторожевой ли это кот? А может, бойцовый?» — задавались вопросами пользователи Интернета в комментариях к видео.