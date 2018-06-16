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В Калифорнии спасли растолстевшего втрое бездомного кота

Фото Facebook. Спасенный защитниками животных кот Чаббс

В американском городе Пасадене (Калифорния) защитники животных спасли кота, вес которого в три раза превышал норму. Как сообщило издание Huffington Post, животное увидел на улице один из местных жителей.

Огромный кот страдал от ожирения, а его грязная шерсть спуталась в большие колтуны, которые мешали двигаться и причиняли боль. Мужчина решил отнести страдающее животное к зоозащитникам.

В обществе защиты животных выяснилось, что новый питомец весит 13 килограммов, что в несколько раз больше нормального кошачьего веса в 4–5 килограммов. Для Чаббса не нашлось клетки подходящего размера, поэтому его на время поселили прямо в офисе организации.

По мнению ветеринаров, коту около десяти лет. Он метис — помесь гималайской кошки или персидского колор-пойнта. Сейчас Чаббсу ищут хозяина.
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