Нарушается запрет. Почему ремонт школы производят за счет родителей?

«В нашей школе снова собирают деньги на ремонт. Просят сдать по 400 сомов наличными. Просим расчетный счет, чтобы перечислить, не дают. Кто устанавливает сумму и законно ли это требование вообще?» — интересуется читательница ИА «24.kg».

В Бишкекском управлении образования напомнили, что любые сборы денег в школах запрещены.

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Она напомнила, что родители могут пожаловаться на горячую линию для приема жалоб о сборах денежных средств по номеру телефона 0 (312) 61 00 91.

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