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Агент 024

Нарушается запрет. Почему ремонт школы производят за счет родителей?

«В нашей школе снова собирают деньги на ремонт. Просят сдать по 400 сомов наличными. Просим расчетный счет, чтобы перечислить, не дают. Кто устанавливает сумму и законно ли это требование вообще?» — интересуется читательница ИА «24.kg».

В Бишкекском управлении образования напомнили, что любые сборы денег в школах запрещены.

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«Если инициатива сделать ремонт исходит от родителей, то она должна оформляться документально. На имя директора школы пишут письмо. Заранее общественный фонд, куда входят родители учеников, проговаривает, какую помощь может оказать фонд школе и на какую сумму. Но все должно оформляться документально», — прокомментировала заместитель начальника столичного управления образования Наталья Никифорова.

Она напомнила, что родители могут пожаловаться на горячую линию для приема жалоб о сборах денежных средств по номеру телефона 0 (312) 61 00 91.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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