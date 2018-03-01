Шаолиньский монах пробил иголкой стекло

Авторы YouTube-канала The Super Slow Show опубликовали уникальное видео. Монах из Шаолиньского монастыря бросает обычную швейную иголку, которая пробивает стекло, сообщил портал RG Digital.

Эксперимент запечатлели на камеры, способные снимать 28,5 тысячи кадров в секунду. Это позволило в мельчайших подробностях разглядеть все происходящее.

Главный герой ролика — монах — бросил иголку в стекло с небольшого расстояния, но с огромной силой. Иголка насквозь не прошла, но мельчайшие осколки поврежденного стекла пробили воздушный шарик.

Для чистоты эксперимента монах сделал бросок еще раз, и снова проделал дыру. Авторы видео попробовали повторить бросок, но им удалось лишь поцарапать стекло.

Ролик за два дня набрал более двух миллионов просмотров.