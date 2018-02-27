Бишкекчане жалуются на пристройку на улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская).

По словам собственников жилья, с торца дома №62 там начали возводить пристройку.

«На отказ жителей двух домов (второй — по Ахунбаева, 141) строители не реагируют. Старики жалуются в милицию и во все инстанции, но их также игнорируют. Просим соответствующие службы разобраться в ситуации, ведь любые пристройки к многоэтажным домам запрещены», — говорится в сообщении.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.