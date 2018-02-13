14:10
-2
USD 68.95
EUR 84.63
RUB 1.19
Агент 024

В паспортном столе Московского района проведут проверку

В паспортном столе Московского района Чуйской области проведут служебную проверку по факту сбора денег за оформление регистрации иностранных граждан. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной регистрационной службе.

Специалисты намерены поднять документы и установить, на самом ли деле сотрудница Света Оморова брала по 100 сомов с обратившихся за оформление документов.

Ранее жители Московского района Чуйской области жаловались, что в паспортном столе специалист, вводящий данные в компьютер, взимает с обратившегося 100 сомов. Кроме того, после введения автоматизированной системы процедура не упростилась, а стала занимать больше времени.

Ситуация повторилась и спустя полгода. За что необходимо заплатить 100 сомов, сотрудники паспортного стола объяснить не смогли.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 643
Версия для печати
Материалы по теме
Паспортные столы продолжают взимать 100 сомов за регистрацию иностранцев
«Агент 024»: В Центре обслуживания населения № 2 творится бардак
Сотрудники Госрегистра выгнали посетителей на мороз во время обеденного перерыва
В Бишкеке в ЦОН № 1 образовались очереди
Зарплаты в Госрегистре Джалал-Абада ушли на взятки. ГРС займется проверкой
Жители Бишкека месяцами не могут получить паспорт
«Агент 024»: ЦОН в Бишкеке не справляется с наплывом желающих сдать биометрию
В ЗАГСе Октябрьского района затягивают выдачу документов гражданам
Суд арестовал недвижимость однофамильца подсудимого
Кыргызстанцы сталкиваются с трудностями при получении биометрических паспортов
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;центре Бишкека в&nbsp;многоэтажном доме жгут резину «Агент 024»: В центре Бишкека в многоэтажном доме жгут резину
Аисты или цапли? Жители гадают, что за&nbsp;птицы прилетели в&nbsp;Бишкек Аисты или цапли? Жители гадают, что за птицы прилетели в Бишкек
Элитный дом в&nbsp;Бишкеке строят с&nbsp;нарушениями техники безопасности Элитный дом в Бишкеке строят с нарушениями техники безопасности
Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и&nbsp;цветок айгуль Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!