В паспортном столе Московского района проведут проверку

В паспортном столе Московского района Чуйской области проведут служебную проверку по факту сбора денег за оформление регистрации иностранных граждан. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной регистрационной службе.

Специалисты намерены поднять документы и установить, на самом ли деле сотрудница Света Оморова брала по 100 сомов с обратившихся за оформление документов.

Ранее жители Московского района Чуйской области жаловались, что в паспортном столе специалист, вводящий данные в компьютер, взимает с обратившегося 100 сомов. Кроме того, после введения автоматизированной системы процедура не упростилась, а стала занимать больше времени.

Ситуация повторилась и спустя полгода. За что необходимо заплатить 100 сомов, сотрудники паспортного стола объяснить не смогли.

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