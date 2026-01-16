В Бишкеке автомобиль оставили на зебре, мешая пешеходам. Об этом 24.kg сообщили горожане.

По их словам, машину припарковали на пешеходном переходе возле ГУМа, на пересечении улиц Шопокова и Киевской.

Фото читателей 24.kg

В микрорайоне «Восток-5» припарковано несколько автомобилей без государственных номерных знаков.

«Один из жителей устроил тут авторынок. Мы несколько раз обращались в УПСМ, никакой реакции! Одна надежда на вас», — написал еще один бишкекчанин.

