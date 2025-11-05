12:41
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Агент 024

Тротуар под мостом на улице Байтика Баатыра в Бишкеке превратился в «озеро»

После дождей со снегом тротуар под мостом на улице Байтика Баатыра в Бишкеке превратился в непроходимую лужу. По словам очевидцев, вода скопилась на всем протяжении пешеходной зоны, и пройти под мостом невозможно.

Видео с места быстро разошлось в соцсетях: на кадрах видно, как пешеходы останавливаются перед «водной преградой».

В комментариях пользователи пишут, что лужа здесь «живет своей жизнью» несколько сезонов, а с наступлением холодов вода превращается в сплошной лед.

Горожане призывают мэрию Бишкека обратить внимание на проблемный участок и срочно восстановить ливневую канализацию, чтобы тротуар вновь стал безопасным для пешеходов.

В свою очередь, в пресс-службе мэрии Бишкека сообщили 24.kg, что, по информации МП «Бишкекзеленстрой», сотрудники предприятия уже провели очистку ливнеприемника по данному адресу. В ведомстве добавили, что ситуация будет взята на контроль, и в случае необходимости планируются дополнительные работы по водоотведению.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/349706/
просмотров: 927
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке тротуар заставили машинами
В Бишкеке обновляют тротуары на улице Московской
Бишкекчане возмущены состоянием тротуаров: было плохо, стало еще хуже
Из-за беспечности подрядчика жители улицы Самойленко в Бишкеке остались без воды
Жители села Александровка жалуются на мопеды, которые ездят по тротуарам
На улице Оренбургской восстановили водоснабжение. Комментарий мэрии Бишкека
В Бишкеке жители улицы Оренбургской жалуются на отсутствие воды
Мэрия изучает вопрос выделения денег на постройку тротуара у Аламединского рынка
Бишкекчане жалуются на отсутствие тротуаров на новой улице у Аламединского рынка
Дорога на набережной в Бишкеке вся в ямах
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке тротуар заставили машинами В Бишкеке тротуар заставили машинами
Иссык-Куль и&nbsp;озеро Кара-Камыш. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Иссык-Куль и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Республиканском центре крови не&nbsp;принимают плазму&nbsp;&mdash; нет расходных материалов В Республиканском центре крови не принимают плазму — нет расходных материалов
Бишкекчане жалуются на&nbsp;ужасное состояние дорог с&nbsp;приходом первого снега Бишкекчане жалуются на ужасное состояние дорог с приходом первого снега
Бизнес
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
5 ноября, среда
12:13
В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностранцы В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностран...
12:10
В горных районах Кыргызстана объявлено штормовое предупреждение
12:09
Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
12:08
На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
12:00
Уголь этой зимой: «Кыргызкомур» постарается не поднимать цены