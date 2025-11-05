Тротуар под мостом на улице Байтика Баатыра в Бишкеке превратился в «озеро»

После дождей со снегом тротуар под мостом на улице Байтика Баатыра в Бишкеке превратился в непроходимую лужу. По словам очевидцев, вода скопилась на всем протяжении пешеходной зоны, и пройти под мостом невозможно.

Видео с места быстро разошлось в соцсетях: на кадрах видно, как пешеходы останавливаются перед «водной преградой».

В комментариях пользователи пишут, что лужа здесь «живет своей жизнью» несколько сезонов, а с наступлением холодов вода превращается в сплошной лед.

Горожане призывают мэрию Бишкека обратить внимание на проблемный участок и срочно восстановить ливневую канализацию, чтобы тротуар вновь стал безопасным для пешеходов.

В свою очередь, в пресс-службе мэрии Бишкека сообщили 24.kg, что, по информации МП «Бишкекзеленстрой», сотрудники предприятия уже провели очистку ливнеприемника по данному адресу. В ведомстве добавили, что ситуация будет взята на контроль, и в случае необходимости планируются дополнительные работы по водоотведению.

