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Агент 024

В Иссык-Кульской области идут активные работы по строительству гольф-клуба

Очевидцы прислали кадры с местности рядом с селом Кош‑Коль на Иссык-Куле: там идет активная фаза строительства нового гольф-клуба. Сейчас рабочие фрезеруют землю, выравнивают рельеф, а также приступили к укладке первого травяного покрова — будущего газона для зеленых участков.

Проект стартовал в сентябре 2022 года, но заметный прогресс стал виден с февраля 2023-го, когда начались подготовительные работы на участке площадью около 65 гектаров под 18-луночное поле и инфраструктуру клуба. Общая площадь курортного кластера — порядка 104 гектаров, из них 68,5 гектара — непосредственно под поле, а также предусмотрены туристические апартаменты и благоприятная инфраструктура.

Ожидается, что гольф-клуб станет крупнейшим в Центральной Азии. По словам президента Садыра Жапарова, проект ведет его сын Рустам Жапаров и открытие запланировано на 2025 год.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/335530/
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