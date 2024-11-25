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Агент 024

Жители жалуются на строительство бизнес-центра возле их дома в Бишкеке

В сентябре 2024 года на месте бывшего кафе «Самира», расположенного под стенами многоквартирного жилого дома, началось строительство. Здесь планируют возвести 14-этажный бизнес-центр с подземной парковкой. Участок выкуплен строительной компанией «Елизавета», принадлежащей экс-мэру Азизу Суракматову.

Как сообщили 24.kg жители дома, стройка идет с многочисленными нарушениями. В частности, котлован вырыт на расстоянии всего 6-7 метров от фундамента их дома, что не соответствует строительным нормам. Отсутствует предусмотренный правилами проезд между зданиями, что угрожает пожарной, сейсмической и экологической безопасности.

По словам жильцов, у фирмы отсутствуют необходимые документы: паспорт объекта и разрешение на строительство. Государственная экспертиза проекта также якобы не проводилась.

20 ноября представители жильцов встретились с инженером компании по имени Байымбек. Он обещал представить документы, однако вместо этого технику вывезли с объекта, а работы остановили. В ту же ночь, утверждают жители, рабочие повредили газовую трубу, питающую их дом.

22 ноября приехали представители мэрии, но они также не предъявили документы на строительство. Попытка пригласить на место представителей строительной компании не увенчалась успехом.

Жители обратились с жалобами в ГКНБ, муниципалитет и «Бишкекглавархитектуру», но пока не видят активных действий. Они надеются, что общественный резонанс заставит обратить внимание на проблему, учитывая, что за СК «Елизавета» и ее владельцем уже числятся нарушения закона.

Местные жители просят власти и общественность поддержать их в борьбе за безопасность и соблюдение закона.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/312168/
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