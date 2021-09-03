Глава Уч-Коргонского айыл окмоту задолжал за свет более 200 тысяч сомов

Глава Уч-Коргонского айыл окмоту Кадамджайского района Баткенской области Ахматжон Абдурахманов задолжал за свет более 200 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, сумма задолженности у местного чиновника накопилась за четыре года.

«Ахматжон Абдурахманов в течение четырех лет не платит за электроэнергию. Сумма задолженности составляет более 200 тысяч сомов. Обычному человеку за 200 сомов отключают электричество в зимнее время. А почему в отношении главы айыл окмоту закрывают глаза на долги?» — отмечает читатель.

Пресс-секретарь ОАО «Ошэлектро» Нурильич Токонбаевподтвердил информацию. Он рассказал, что у Ахматжона Абдурахманова в частном доме имеется однофазный и трехфазный ввод.

Долг за трехфазный ввод составляет 159 тысяч 532 сома, за однофазный — 52 тысячи 909 сомов. В итоге у чиновника имеется 212 тысяч 441 сом задолженности за электроэнергию. Сумма включает основную сумму долга, штраф и пеню.

«В 2017 году главе айыл окмоту был наложен штраф за неуплату за электроэнергию. Были и отключения. Абонент, ссылаясь на разные причины, не платит за свет. Для взыскания долга «Ошэлектро» обратилось в суд. Дело находится на стадии рассмотрения», — заключил Нурильич Токонбаев.

Сам глава Уч-Коргонского айыл окмоту Кадамджайского района Ахматжон Абдурахманов недоступен для комментариев.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.