Бишкекчане, живущие на улице Токомбаева, жалуются на громкий азан

Бишкекчане, живущие в районе мечети «Айша» на улице Токомбаева, жалуются на громкий азан. Об этом они сообщили на номер WhatsApp 24.kg.

«Летом жарко. Невозможно спать с закрытыми окнами. Но последние несколько дней очень громко ставят азан», — написал читатель.

Ранее бишкекчане других районов также были недовольны громкостью.

Отметим, по данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, в Кыргызстане нет нормы, регулирующей громкость звука в религиозных заведениях.

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