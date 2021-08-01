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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители на остановках раздражают и водителей, и прохожих

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Машины на остановках мешают и водителям, и людям, ждущим транспорт. Такого нарушителя встретили на остановочном пункте в микрорайоне «Аламедин-1».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один автолюбитель припарковался на остановке «Детский мир» на проспекте Чуй.

Машиной на перекрестке улиц Ауэзова и Салиевой «чудак» закрыл половину тротуара.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре, да еще и на разметке пешеходного перехода, встали и владельцы этих авто в Оше.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Талас. Пересечение улиц Ислама Сарыгулова и Манаса. Таксисты на перекрестке», — написал автор фотографий.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202715/
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