Чудаки парковки. Нарушители на остановках раздражают и водителей, и прохожих

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Машины на остановках мешают и водителям, и людям, ждущим транспорт. Такого нарушителя встретили на остановочном пункте в микрорайоне «Аламедин-1».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один автолюбитель припарковался на остановке «Детский мир» на проспекте Чуй.

Машиной на перекрестке улиц Ауэзова и Салиевой «чудак» закрыл половину тротуара.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре, да еще и на разметке пешеходного перехода, встали и владельцы этих авто в Оше.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Талас. Пересечение улиц Ислама Сарыгулова и Манаса. Таксисты на перекрестке», — написал автор фотографий.