Чудаки парковки. Нарушители на остановках раздражают и водителей, и прохожих

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Машины на остановках мешают и водителям, и людям, ждущим транспорт. Такого нарушителя встретили на остановочном пункте в микрорайоне «Аламедин-1».
Еще один автолюбитель припарковался на остановке «Детский мир» на проспекте Чуй.
Машиной на перекрестке улиц Ауэзова и Салиевой «чудак» закрыл половину тротуара.
На тротуаре, да еще и на разметке пешеходного перехода, встали и владельцы этих авто в Оше.
«Талас. Пересечение улиц Ислама Сарыгулова и Манаса. Таксисты на перекрестке», — написал автор фотографий.