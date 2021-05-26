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Агент 024

Вопрос вхождения «Полицейского городка» в Бишкек не могут решить несколько лет

Вопрос присоединения жилмассива «Полицейский городок» к Бишкеку не могут решить уже несколько лет. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Говорили, что «Полицейский городок» на улице Анкара войдет в город, но все еще числится за Чуйской областью, хотя находится в столице. Другие участки расположены дальше, но входят в нее, например «Рухий-Мурас», «Учкун», «Тунгуч»», — написал он.

«В чем заключается сложность, что может так затянуть вопрос с присоединением новостройки к столице?» — спрашивает он.

Отметим, проект постановления об обмене с Чуйской областью «анклавными территориями» опубликован на сайте горкенеша Бишкека еще в 2014 году.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195287/
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