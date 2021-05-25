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Агент 024

Бишкекчане устали ходить по разбитым тротуарам. Требуют отремонтировать

Бишкекчане продолжают присылать фото и видео с разбитыми тротуарами.

«У нас такие ужасные тротуары на улице Уметалиева между проспектами Чуй и Жибек Жолу. По ним невозможно ходить, разбиты полностью, как будто не в центре живем, а где-то в глубинке, и ходим по проселочной дороге: пыль, грязь, камни. В дождливую погоду лужи и грязь. Вообще не пройти. С маленькими детьми невозможно гулять. Почему, когда укладывали асфальт на Уметалиева, не сделали тротуары и арыки? Все так печально», — написал читатель.

«Шагая по таким разбитым тротуарам, легко получить вывих голеностопа или другую травму! И такая же картина на улице Абдумомунова между улицами Уметалиева и Турусбекова. Автомобили с трудом проезжают, не говоря о пешеходах», — добавил бишкекчанин.

Другой читатель отметил, что участок аллеи и арыки на улице Орозбекова от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу разбиты. «Люди ноги ломают. Мы обращались в МТУ-13, акимиат, мэрию, все бесполезно. Вот так работают все временные, им всем все равно», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195105/
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