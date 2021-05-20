Жители частного сектора Бишкека жалуются на отключения уличного освещения

В некоторых районах Бишкека не включают уличное освещение. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«В районе церкви отключили уличное освещение, уже два дня как его нет. Что, все выборы закончились, теперь частный сектор можно отключить? Никто ничего не знает, не реагирует, дела никому нет», — написал горожанин.

Не горят несколько дней и фонари на улице 9 Января. «Освещения нет ни на нашей стороне, ни на соседней улице», — написал другой читатель.

Ранее бишкекчанин жаловался, что на улице Салиевой от улицы Лермонтова до Калинина нет освещения.

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