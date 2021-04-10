На улице Ахунбаева «Кыргыз каганат» хочет построить элитку. Бишкекчане против

В Бишкеке на улице Ахунбаева ОсОО «Кыргыз каганат» (представитель компании «Ихлас строй») на маленьком участке пытается построить 14-этажный элитный дом. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, стройкомпания пыталась вырыть котлован на участке, где проходят газовые трубы.

«Мы выступаем против того, чтобы на этом участке строили дом. Ранее мы пытались облагородить территорию, но нам не дали, поскольку там проходят коммуникации. Компания пыталась вырыть котлован, приехали представители компании «Газпром». Каких-либо правоустанавливающих документов в ОсОО «Кыргыз каганат» нам не показывают. Мы обратились в прокуратуру Ленинского района, но там занимаются отписками», — заявили редакции.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.