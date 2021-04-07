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Опасно для жизни. В микрорайоне «Джал» Бишкека приходится идти по проезжей части

Жителям столичного микрорайона «Джал» приходится идти по проезжей части. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Нужен тротуар», — написала она.

Жительница «Джала» отметила на карте опасный участок.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

В том же микрорайоне на другом участке также нет части тротуара.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Тротуары в Бишкеке

Ранее жители сообщали, что возле входа в Кыргызско-Турецкий университет «Манас» в микрорайоне «Джал» провалилась брусчатка на тротуаре.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/188993/
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