Опасно для жизни. В микрорайоне «Джал» Бишкека приходится идти по проезжей части

Жителям столичного микрорайона «Джал» приходится идти по проезжей части. Об этом 24.kg сообщила читательница.
«Нужен тротуар», — написала она.
Жительница «Джала» отметила на карте опасный участок.
В том же микрорайоне на другом участке также нет части тротуара.
Ранее жители сообщали, что возле входа в Кыргызско-Турецкий университет «Манас» в микрорайоне «Джал» провалилась брусчатка на тротуаре.
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