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Жители микрорайона «Тунгуч» просят сделать им зону отдыха. Место они нашли

Жители микрорайона «Тунгуч» просят на улице Ауэзова сделать зону отдыха. Об этом они написали на номер WhatApp 24.kg.

«В нашем районе нет зоны отдыха. На улице Ауэзова есть лесополоса, где и можно сделать дорожки, установить скамейки, качели, фонари. Летом тут всегда прохладно. Люди бы отдыхали с радостью», — отметили жители.

По их словам, сейчас лесопосадка в запущенном виде — мусор, заросли. Жители просят облагородить участок, чтобы у них тоже было где гулять с детьми.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/146762/
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