Четыре гигантских варана устроили зрелищную схватку

Посетитель индонезийского Национального парка Комодо стал свидетелем редкого зрелища: сразу четыре огромных комодских варана вступили друг с другом в схватку. Об этом сообщил портал TYT.by.

Это крупнейшие ящерицы на планете — их длина может достигать 3 метров, а вес — 130 килограммов . Очевидец снял бой комодских варанов на видео, и оно получилось очень эффектным.