23:02, 28 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Четыре гигантских варана устроили зрелищную схватку
23:02, 28 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Посетитель индонезийского Национального парка Комодо стал свидетелем редкого зрелища: сразу четыре огромных комодских варана вступили друг с другом в схватку. Об этом сообщил портал TYT.by.
Это крупнейшие ящерицы на планете — их длина может достигать 3 метров, а вес — 130 килограммов. Очевидец снял бой комодских варанов на видео, и оно получилось очень эффектным.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/145053/
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