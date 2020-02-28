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Агент 024

Четыре гигантских варана устроили зрелищную схватку

Посетитель индонезийского Национального парка Комодо стал свидетелем редкого зрелища: сразу четыре огромных комодских варана вступили друг с другом в схватку. Об этом сообщил портал TYT.by.

Это крупнейшие ящерицы на планете — их длина может достигать 3 метров, а вес — 130 килограммов. Очевидец снял бой комодских варанов на видео, и оно получилось очень эффектным.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/145053/
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