Не все в Кыргызстане готовы платить за электронный дневник в школе

Родители ученика столичной школы № 67 не готовы платить за электронный дневник. Об этом они сообщили 24.kg.

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«На вопрос, почему принуждают родителей платить за это, ответили: это вопрос к государству. Просим Минобразования и прокуратуру разобраться с данным вопросом. Цифровизацию должно осуществлять государство или родители?» — интересуется читатель.

Напомним, с начала 2019 учебного года 80 пилотных школ по республике участвовали в проекте по внедрению электронных дневников и журналов.

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