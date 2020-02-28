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Агент 024

Не все в Кыргызстане готовы платить за электронный дневник в школе

Родители ученика столичной школы № 67 не готовы платить за электронный дневник. Об этом они сообщили 24.kg.

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«На вопрос, почему принуждают родителей платить за это, ответили: это вопрос к государству. Просим Минобразования и прокуратуру разобраться с данным вопросом. Цифровизацию должно осуществлять государство или родители?» — интересуется читатель.

Напомним, с начала 2019 учебного года 80 пилотных школ по республике участвовали в проекте по внедрению электронных дневников и журналов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/145007/
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