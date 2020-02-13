Для получения нового паспорта у бишкекчанки попросили справку от косметолога

У бишкекчанки попросили принести справку от косметолога при подаче документов на замену паспорта. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Необычная ситуация произошла в Центре обслуживания населения Ленинского района. Горожанка посмотрела на сайте Государственной регистрационной службы, какие документы нужны для замены паспорта, собрала их все. Но этого оказалось недостаточно, чтобы ей согласились оформить ID-карту.

«Я прошла все инстанции, отстояла все очереди, сделала фотографии. Когда документы уже должны были забрать на изготовление паспорта, оператор вдруг спросила, делала ли я какие-либо пластические операции. Я ответила, что нет. Далее специалист показала, что на фотографии в действующем паспорте у меня была родинка на подбородке, а теперь ее нет. Я подтвердила, что удалила небольшую родинку на подбородке. Она была практически незаметная, лицо мое из-за этого не изменилось», — рассказала девушка.

Но именно это стало поводом для отказа в обработке документов. Бишкекчанке сказали, чтобы она принесла справку от косметолога о том, что действительно удаляла родинку.

«Мне сказали, что, конечно, могут отправить документы, как есть, однако их все равно вернут и заставят принести эту справку. При этом нигде не сказано, что, оказывается, есть такое требование. Ни на сайте ГРС, ни в самом ЦОН об этом ни слова. Неужели нельзя сразу предупреждать людей?» — возмутилась она.

В Государственной регистрационной службе 24.kg ответили, что требование оператора вполне законно. В ведомстве установлена специальная программа, которая проверяет фотографии.

«При любом изменении черт лица, в том числе и удаленной родинке, система покажет, что нынешнее фото отличается от того, что было в прошлые годы. Чтобы документы были обработаны корректно, нужно вмешательство оператора. Он должен вручную ввести информацию о том, что были какие-то изменения. Однако для начала они должны удостовериться в правдивости слов человека. Объяснить, на основании чего в систему внесены правки», — рассказали в ГРС.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все операторы ЦОН работают на основании Инструкции о порядке приема документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызстана образца 2017 года (ID-карта) и общегражданского паспорта образца 2006-го. Но в этой инструкции никаких требований о предоставлении справок при проведении пластических операций нет.

Однако есть правило, что при поступлении анкеты-заявления и сканированных документов на предприятие-изготовитель производится дополнительная проверка на предмет соответствия сведений, указанных в анкете-заявлении, сведениям, содержащимся в Едином государственном регистре населения (ЕГРН) и сканированных документах. Если сведения не совпадают с информацией в ЕГРН, документы возвращают.