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Агент 024

В аквариум на колесах превратили старый Ford австралийцы

Майкл и Дэнни Филлип, австралийцы с YouTybe-канала RackaRacka, переоборудовали свой старенький Ford Laser в самый большой в мире передвижной аквариум. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Братья загерметизировали все отверстия, прорезали в крыше люк для посадки-высадки, вывели наружу кнопку запуска двигателя и пустили воду в салон. Когда уровень жидкости поднялся до люка — завели машину и поехали.

Что примечательно, поехали блогеры не на работу и не по важным делам, а в ближайший магазин за пивом: развлекаться так развлекаться!

Настоящая слава к ним пришла лишь через несколько дней, когда ролик на YouTube увидели местные полицейские и оштрафовали братьев за опасное вождение и езду без ремня безопасности.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/140832/
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