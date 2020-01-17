В аквариум на колесах превратили старый Ford австралийцы

Майкл и Дэнни Филлип, австралийцы с YouTybe-канала RackaRacka, переоборудовали свой старенький Ford Laser в самый большой в мире передвижной аквариум. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Братья загерметизировали все отверстия, прорезали в крыше люк для посадки-высадки, вывели наружу кнопку запуска двигателя и пустили воду в салон. Когда уровень жидкости поднялся до люка — завели машину и поехали.

Что примечательно, поехали блогеры не на работу и не по важным делам, а в ближайший магазин за пивом: развлекаться так развлекаться!

Настоящая слава к ним пришла лишь через несколько дней, когда ролик на YouTube увидели местные полицейские и оштрафовали братьев за опасное вождение и езду без ремня безопасности.