Тихий ужас на АЗС: женщина набирала бензин в пакеты и складывала их в багажник

Странное и одновременно ужасное видео сняли на автозаправке в американском Хьюстоне (Техас). Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

В ролике женщина-водитель наливает бензин в полиэтиленовые пакеты. Зачем — непонятно.

Yeah, double bag it lady, that will work... pic.twitter.com/i4qPwZJsfk — Tesla Owners Online (@Model3Owners) December 11, 2019

Особенно страшно, когда полный бензина пакет лопается по шву и топливо льется на асфальт и на ноги автомобилистки. Но даму это не смутило. Она достала из пакета с пакетами запасной экземпляр и упаковала бензин в двойной слой полиэтилена.

После женщина укладывает пакеты в багажник и спокойно уезжает.