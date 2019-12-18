Тихий ужас на АЗС: женщина набирала бензин в пакеты и складывала их в багажник

Странное и одновременно ужасное видео сняли на автозаправке в американском Хьюстоне (Техас). Об этом сообщило издание «АвтоПарк».
В ролике женщина-водитель наливает бензин в полиэтиленовые пакеты. Зачем — непонятно.
Особенно страшно, когда полный бензина пакет лопается по шву и топливо льется на асфальт и на ноги автомобилистки. Но даму это не смутило. Она достала из пакета с пакетами запасной экземпляр и упаковала бензин в двойной слой полиэтилена.
После женщина укладывает пакеты в багажник и спокойно уезжает.