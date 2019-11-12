Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол

Пьяный водитель в Москве устроил для сотрудников ДПС «праздничный» концерт, аккомпанируя себе на балалайке. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

Сотрудники Дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, который ехал, прижимаясь к обочине и странно виляя. Водитель оказался нетрезвым и все время, пока полицейские оформляли документы, пел им частушки, подыгрывая на балалайке. Причем на удивление приличные частушки.

От медэкспертизы веселый водитель отказался. Теперь ему на некоторое время придется стать пешеходом.