23:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол

Пьяный водитель в Москве устроил для сотрудников ДПС «праздничный» концерт, аккомпанируя себе на балалайке. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

Сотрудники Дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, который ехал, прижимаясь к обочине и странно виляя. Водитель оказался нетрезвым и все время, пока полицейские оформляли документы, пел им частушки, подыгрывая на балалайке. Причем на удивление приличные частушки.

От медэкспертизы веселый водитель отказался. Теперь ему на некоторое время придется стать пешеходом.
Ссылка:
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Огромный камень выпал из кузова грузовика и едва не влетел в легковушку
Водитель устал бороться и отправился в плавание по затопленному шоссе
КамАЗ показал всю мощь, выбираясь из грязевой ловушки
Лиса прервала взлет огромного «Боинга» в Шереметьево
Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с поклонником
Американские спасатели, работая на месте ДТП, получили бесплатный маникюр
В США белки едва не сожгли автомобиль
Наказание угонщика. Как автомобиль сам себя защитил
Ребенок ворвался в студию телеканала в США и поучаствовал в прямом эфире
Во время парада боевой вертолет снес трибуны
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Огромный камень выпал из&nbsp;кузова грузовика и&nbsp;едва не&nbsp;влетел в&nbsp;легковушку Огромный камень выпал из кузова грузовика и едва не влетел в легковушку
Чудаки парковки. Патрульная служба с&nbsp;ними не&nbsp;справляется Чудаки парковки. Патрульная служба с ними не справляется
Мат в&nbsp;детской газете. Родители бишкекских школьников возмущены Мат в детской газете. Родители бишкекских школьников возмущены
Бизнес
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
12 ноября, вторник
23:31
Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимому грозит пожизненный срок Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимому гр...
23:06
Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол
22:41
Мэрия Бишкека готовит единую карту жилых массивов
22:26
Солдат ГСИН заставляют рубить деревья у дома офицера
21:51
С началом отопительного сезона в Бишкеке повысился уровень загрязнения воздуха