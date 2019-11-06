Чудаки парковки. Наглые водители загораживают проход пешеходам

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Тыныстанова машины оставляют на разметке пешеходного перехода.

На пешеходке возле драмтеатра на улице Тыныстанова припарковалась и грузовая машина.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Несколько дней простоял на тротуаре в районе перекрестка улиц Токтогула и Логвиненко грузовичок.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар на улице Токтогула заехали несколько водителей. «Спасибо, что хоть немного места оставили для прохода», — написал читатель.

«Когда в филармонии проходит какое-то мероприятие, газон у Республиканского центра ветеринарной диагностики и экспертизы превращают в стоянку. Помогает парковаться и сторож центра», — написал бишкекчанин.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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