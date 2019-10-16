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Агент 024

Американские спасатели, работая на месте ДТП, получили бесплатный маникюр

Забавный случай произошел со спасателями пожарной службы американского города Вест-Пойнта (США, штат Юта), которые прибыли по вызову на место ДТП. Об этом сообщило издание today.com.

Столкнулись два автомобиля, в одном из которых находилась двухлетняя Брейлин Фернелиус. Девочка не пострадала, но сильно испугалась. Она рыдала и ее никак не могли успокоить.

Начальник пожарного батальона Аллен Хэдли и капитан Кевин Ллойд из Вест-Пойнта, работавшие на месте ДТП заметили у ребенка в руках бутылочки с лаком для ногтей. Они предложили накрасить им ногти. Девочка заинтересовалась и несколько минут расписывала ногти спасателей.

Фото today.com. Спасатели получают маникюр

Мама девочки находится на четвертом месяце беременности, но тоже не пострадала. После общения с врачом она сделала несколько фотографий художеств дочери.

Фото today.com. Аллен Хэдли и Кевин Ллойд гордо демонстрируют маникюр от двухлетней Брейлин Фернелиус

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