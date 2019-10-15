В США белки едва не сожгли автомобиль

В США владелица кроссовера Kia Sorento изрядно озадачилась, когда во время движения из-под капота запахло горелой травой и под ноги посыпались орехи. Об этом пишет издание «АвтоПарк».

Забавный случай произошел в американском городе Питтсбурге. Владелица Kia Sorento, почувствовав запах горелой травы, вызвала эвакуатор. На технической станции мастера, открыв капот, ахнули: весь моторный отсек автомобиля был завален травой вперемешку с грецкими орехами.

Виновников устроенного в машине хаоса выявили сразу — белки, которые в изобилии водятся в округе. Грызуны, судя по всему, решили устроить в кроссовере гнезда со складом съестных припасов.