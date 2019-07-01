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Агент 024

Травмоопасно. Бишкекчане просят мэрию установить освещение на детских площадках

Бишкекчане жалуются, что на детских площадках, расположенных в парковых зонах, нет освещения.

В частности, родители приводят в пример бульвар Эркиндик.

«Сейчас очень жарко, многие родители выходят со своими детьми гулять попозже, вечером, когда температура воздуха хоть немного понижается и не так жарко, душно. Но на детских площадках вообще нет освещения. Дети играют в темноте», — рассказали родители.

«Очень многие гуляют до поздней ночи. Вы не представляете, как страшно родителям за детей, чтобы они не получили разные увечья от того, что ничего не видно абсолютно. Некоторые родители светят фонарями через сотовый телефон», — сказала местная жительница Ибадат.

Горожане просят мэрию столицы решить вопрос об установке освещения на детских площадках.

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