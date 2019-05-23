Канадец умудрился одновременно утопить и лодку, и автомобиль

Курьезное видео, как незадачливый канадец умудрился утопить одновременно и лодку, и автомобиль, быстро разошлось по соцсетям.

Мужчина сдавал задом свой Mitsubishi Outlander, пытаясь спустить лодку на воду, но она винтом мотора уперлась в бетон. Тогда канадец вышел из автомобиля, чтобы исправить положение, но забыл поставить внедорожник на ручной тормоз. И лодка потащила за собой автомобиль в воду.

Видео снял Джош Бишоп, и именно тот момент, как мужчина бежит от лодки к автомобилю, но его сшибает открытой дверью. Канадец получил лишь незначительные ссадины, а машина в это время погрузилась в воду.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательного и полицейского управления Порт-Муди на какое-то время закрыли причал, чтобы вытащить автомобиль и прицеп, отметило издание «За рулем».

Но это еще не все несчастья, которые свалились на голову мужчины в этот день. Поскольку автомобиль был гибридным и полностью промок, то после того, как его вытащили на берег, он еще и загорелся.