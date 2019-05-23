19:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

В Китае женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками монет

Фото Chagzhou Mail. Сотрудницы автосалона пересчитывают мелочь

В провинции Хэбэй (Китай) женщина купила автомобиль Volkswagen Passat и расплатилась за него монетами по 1 юаню. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Женщина привезла в автосалон 66 мешков с мелочью, общая сумма которой составила 131 тысячу 492 юаня (около $18,82 тысячи).

Отмечается, что 17 сотрудникам салона пришлось пересчитывать монеты в течение трех дней и упаковывать их в бумажные рулоны.

По данным издания, китаянка является владелицей закусочной, где преимущественно расплачиваются монетами. Поэтому большую часть суммы она оплатила мелочью, а остальное перевела онлайн.
Ссылка:
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
Пьяный водитель уснул за рулем, автопилот Tesla не допустил аварии
В Сочи катер протаранил легковой автомобиль
Российские коммунальщики оригинально наказали водителя за неправильную парковку
Дротики с GPS — новые технологии дорожной полиции США
Грузовик впечатлил интернет крутым дрифтом
Трое мужчин спасли женщину из тонувшего автомобиля, а четвертый снял видео
В США лестница влетела в лобовое стекло машины
Самый смешной побег: в России задержанный вывалился из полицейской машины
К юбилею знаменитого Ford Mustang конкурент снял обидное видео
Необычное состязание. Погоню внедорожника за танком сняли в России
Популярные новости
Милиционер уехал с&nbsp;места ДТП, являясь его косвенным виновником Милиционер уехал с места ДТП, являясь его косвенным виновником
Мгновения жизни. Маковые поля и&nbsp;перевал Ала-Бель Мгновения жизни. Маковые поля и перевал Ала-Бель
Как после метеоритного дождя. Бишкекчане жалуются на&nbsp;качество ремонта улицы Абая Как после метеоритного дождя. Бишкекчане жалуются на качество ремонта улицы Абая
В&nbsp;Бишкеке заасфальтировали деревья В Бишкеке заасфальтировали деревья
Бизнес
Обналичивайте деньги с&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;любых банкоматах страны Обналичивайте деньги с «Элкарт» от «Бакай Банка» в любых банкоматах страны
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?