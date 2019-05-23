В Китае женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками монет

В провинции Хэбэй (Китай) женщина купила автомобиль Volkswagen Passat и расплатилась за него монетами по 1 юаню. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Женщина привезла в автосалон 66 мешков с мелочью, общая сумма которой составила 131 тысячу 492 юаня (около $18,82 тысячи).

Отмечается, что 17 сотрудникам салона пришлось пересчитывать монеты в течение трех дней и упаковывать их в бумажные рулоны.

По данным издания, китаянка является владелицей закусочной, где преимущественно расплачиваются монетами. Поэтому большую часть суммы она оплатила мелочью, а остальное перевела онлайн.