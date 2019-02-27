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Водитель автобуса вместо запаски использовал бревно, чтобы доехать до автобазы

В Кемеровской области в объектив видеорегистратора попал автобус, водитель которого вместо запаски использовал березовое бревно. Об этом сообщило издание «За рулем».

В городе Прокопьевске средь бела дня автобус перемещался на трех колесах. Двигался он на буксире, запасного колеса, по всей видимости, не нашлось, поэтому водитель использовал найденное на обочине березовое бревно.

Необычную конструкцию, которая во время движения еще и дымилась, снял на видео один из автолюбителей и опубликовал ролик в социальных сетях.

Пользователи написали, что ранее видели этот автобус в районе фабрики без обоих задних колес. Видимо, запаска все-таки была использована, но колес явно не хватило для полноценного ремонта.
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