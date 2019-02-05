Убрав дополнительную секцию светофора, в Бишкеке создали проблемный перекресток

«Почему убрали дополнительную секцию светофора на улице Ахунбаева на пересечении с Каралаева (Набережной)?» — интересуется читательница.

«По Каралаева всегда большой поток машин, в итоге перед перекрестком оказывается затор. Раньше была дополнительная секция налево с улицы Ахунбаева. Мы в это время могли поворачивать направо с Каралаева. Сейчас водители стоят или нарушают», — написала она.

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