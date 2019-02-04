В Бишкеке патрульная милиция перестала инспектировать улицы. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Водители отмечают, что с начала года на трассах практически нет патрульных машин. «Сотрудники ГУОБДД не могут выписывать протоколы, но это же не значит, что не нужно представлять власть на дорогах, обходиться предупреждениями, сохранять и регулировать порядок», — пояснил читатель.

В УОБДД ГУВД Бишкека не смогли предоставить информацию о том, сколько патрульных машин инспектируют улицы.

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