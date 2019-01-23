14:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Кыргызстанцы жалуются на бюрократию при оформлении загранпаспорта детям

Кыргызстанцы жалуются, что не могут оформить детям загранпаспорт из-за бюрократии. Об этом 24.kg рассказал читатель.

По его словам, в нынешнем законодательстве существует норма, что заграничный паспорт несовершеннолетним оформляется только при наличии нотариально заверенного разрешения от одного из родителей.

Мы пытались оформить детям загранпаспорт. Присутствовали оба родителя, находящиеся в законном браке. К чему такие сложности? Лишних денег на услуги нотариуса у нас нет. Зачем ему платить, если сотрудники паспортного стола проверяют документы. Выходит так, что людей облагают дополнительными расходами.

Читатель
К слову отметим, что ГРС руководствуется законами «О внешней миграции» и «О гражданстве», в которых указано, что оформление общегражданского паспорта на гражданина, не достигшего 16-летнего возраста, производится на основании нотариально удостоверенного ходатайства родителей или законных представителей. Такие же нормы установлены при различном гражданстве родителей, если один из родителей имеет гражданство КР, гражданство ребенка независимо от места рождения определяется с письменного согласия родителей.
Ссылка:
просмотров: 1606
Версия для печати
Материалы по теме
Привет, 2019-й! Что изменится для кыргызстанцев с приходом нового года
Биометрические загранпаспорта. Что известно о компаниях — поставщиках бланков
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Две башни Бишкека и&nbsp;зимняя Ала-Арча Мгновения жизни. Две башни Бишкека и зимняя Ала-Арча
Lexus удрал от&nbsp;женщины-водителя и&nbsp;едва не&nbsp;натворил беды Lexus удрал от женщины-водителя и едва не натворил беды
В&nbsp;Бишкеке варварски обрубают арчу В Бишкеке варварски обрубают арчу
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат