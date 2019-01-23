Кыргызстанцы жалуются на бюрократию при оформлении загранпаспорта детям

Кыргызстанцы жалуются, что не могут оформить детям загранпаспорт из-за бюрократии. Об этом 24.kg рассказал читатель.

По его словам, в нынешнем законодательстве существует норма, что заграничный паспорт несовершеннолетним оформляется только при наличии нотариально заверенного разрешения от одного из родителей.

Мы пытались оформить детям загранпаспорт. Присутствовали оба родителя, находящиеся в законном браке. К чему такие сложности? Лишних денег на услуги нотариуса у нас нет. Зачем ему платить, если сотрудники паспортного стола проверяют документы. Выходит так, что людей облагают дополнительными расходами. Читатель

К слову отметим, что ГРС руководствуется законами «О внешней миграции» и «О гражданстве», в которых указано, что оформление общегражданского паспорта на гражданина, не достигшего 16-летнего возраста, производится на основании нотариально удостоверенного ходатайства родителей или законных представителей. Такие же нормы установлены при различном гражданстве родителей, если один из родителей имеет гражданство КР, гражданство ребенка независимо от места рождения определяется с письменного согласия родителей.