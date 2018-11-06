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Забор ГСБЭП занимает проезжую часть. Мэрия не реагирует

Мэрия столицы не исполняет предписание прокуратуры Бишкека по сносу забора Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями и «Ак-Банка», установленного прямо на проезжей части улицы Жумабека. Об этом сообщила на своей странице Facebook представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

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Она отметила, что более года фонд обращается в различные инстанции с просьбой проверить законность установки заборов по улице Жумабека (бывшая Иваницына).

«Прокуратура направила представление в управление земельными ресурсами мэрии Бишкека об устранении нарушения и демонтаже забора ГСБЭП и банка «Ак-Банк». Как долго прокуратура будет молчать и спускать муниципальным и государственным органам такое наплевательское отношение к актам прокурорского реагирования?» — интересуется она.
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