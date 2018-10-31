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Агент 024

VIP-номера на авто выкупают в ГРС для перепродажи

Читатель 24.kg поинтересовался, могут ли владельцы номеров с особой комбинацией цифр продавать их.

«Как устанавливают цены? Должны ли они платить налог с продаж? Насколько мне известно, госномера только через аукцион должны продаваться, да хотя у нас и через тендеры, и через аукционы «мутят» коррупционную схему, и это ни для кого не секрет», — написал читатель.

В ГРС 24.kg пояснили, что номера с особой комбинацией цифр продают через аукцион. К примеру, стартовая цена номера 777 — 50 тысяч сомов. «Покупатель может продать номер или подарить другому человеку, но тот в обязательном порядке должен перерегистрировать его на себя. За судьбой номеров после аукциона ГРС не следит», — отметили в пресс-службе.
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