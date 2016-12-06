Смерть новорожденного в роддоме: врачи пока не виноваты

В столичном Департаменте здравоохранения рассказали о служебном расследовании гибели новорожденного в Городском перинатальном центре (роддом №4) Бишкека.

Напомним, роженица Надежда Богданова сообщила ИА «24.kg» о том, что ее ребенок умер из-за постродовой травмы. Однако врачи посчитали, что виноваты внутриутробные инфекции.

Расследование не выявило нарушений в ведении роженицы, наблюдении и лечении новорожденного. «Роды провели согласно клиническому протоколу. У ребенка обнаружили спинальную родовую травму и аспирацию околоплодными водами. Выявили патологии (незрелость органов дыхания, внутриутробное инфицирование). Смерть наступила от полиорганной недостаточности», - отметили в департаменте.

«Спинальная родовая травма обусловлена хрупкостью капилляров развивающегося головного и спинного мозга, которые могут разрываться при преждевременных родах. В данном случае был срок 31 неделя. Недоношенные дети массой тела ниже 2,5 килограмма более подвержены родовому травматизму, независимо от проведенной акушерской манипуляции по извлечению плода», - добавили в ведомстве.

«Прямой вины медиков нет, роды прошли нормально. Но окончательный вердикт вынесут после заключения судмедэксперта. Только после получения результатов мы сможем сказать, была ли вина врачей», - сказал ИА «24.kg» директор Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров.