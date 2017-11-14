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Происшествия

На автодороге Бишкек — Ош в ДТП погибли три человека

Сегодня в 7.40 на автодороге Бишкек — Ош произошло ДТП, погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, столкнулись Honda Stepwgn и «Жигули». В результате трое погибли на месте, несколько человек пострадали. 

Заместитель главного врача больницы Лейлекского района Баткенской области Айбек Хадайбаев сообщил ИА «24.kg», что четверо пострадавших находятся в реанимации, еще четверо - в отделении травматологии.

«У четверых состояние тяжелое. У остальных стабильное, они получили разные травмы», — сообщил Айбек Хадайбаев.

По данным МЧС, обстоятельства ДТП выясняются.

Отметим, накануне произошло несколько ДТП со смертельным исходом. В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана столкнулись два автомобиля, погиб водитель. Вчера утром на автодороге Балыкчи — Ананьево — Каракол произошло ДТП, погибли три человека. В Ошской области из-за аварии скончалась женщина.
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