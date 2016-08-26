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Взгляд

Взялся за гуж, не говори, что не дюж

Каким будет новый политический сезон? Этот вопрос интересует сегодня многих. Несомненно, все внимание общественности сконцентрируется на деятельности парламентского корпуса, где и будут обсуждаться инициированные лидерами фракций поправки в действующую редакцию Конституции.

Когда ожиданий больше чем достаточно

Сами депутаты, похоже, уже морально подготовились «к труду и обороне» и понимают, что им придется нелегко. Гражданское сообщество, активно обсуждая инициативы сверху, дало понять их авторам, что не приемлет корректировки в таком виде и требует не перекраивать Конституцию до 2020 года. Поэтому многие депутаты ЖК осознают: осень на политическом Олимпе будет жаркой.  

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов заявил ИА «24.kg»,что от нового политического сезона в первую очередь ждет стабильности. «Только при стабильности в стране и политическом истеблишменте мы можем решить все накопившиеся вопросы», - подчеркнул Иса Омуркулов.

По его словам, предстоящий политический сезон обещает быть более чем насыщенным, а одним из самых дебатируемых вопросов будут инициируемые пятью лидерами фракций поправки в Основной закон страны. «Мы заявили о необходимости внесения корректировок в Конституцию. Это мировая практика, когда главный юридический закон страны меняется под существующие реалии», - заявил глава фракции от партии власти.

Ажиотаж гарантирован

Депутат от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов считает, что в парламентском корпусе страсти разгорятся чуть ли не в первый рабочий день и все дебаты будут посвящены поправкам в Конституцию. По мнению законодателя, то, что «сегодня возник шум вокруг поправок в главный документ страны – это цветочки, ягодки будут осенью».

«Более жесткие дебаты возникнут после того, как парламентарии приступят к обсуждению законопроекта в профильном комитете. Вот там будут идти жесткая борьба и дискуссии по каждой статье», - заявил заместитель председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

По мнению атамекеновца, предстоящий политический сезон будет жарким еще и потому, что впереди – выборы в местные кенеши, в которых принять участие изъявят желание многие политические партии, не попавшие в ЖК. «Не забывайте, что не за горами и президентские выборы, и все, кто намерен принять в них участие, уже сейчас начнут меряться своими силами», - заключил атамекеновец.

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов заявил, что скучать осенью в парламенте никому не придется. «Сейчас мы наблюдаем процесс оживления многих политических кругов. И все, кому не лень, пытаются донести до общественности свое мнение по поводу поправок в Конституцию. Поэтому осенью надо приготовиться к тому, что мы услышим разные заявления, будет озвучена разносторонняя палитра мнений. Парламент – это и есть та самая площадка, где в конечном итоге будут идти постатейное обсуждение, приниматься решение», - заявил Тазабек Икрамов.

Депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев в свою очередь заявил, что в связи с предстоящим обсуждением поправок в Конституцию общественность будет пристально внимать тому, что происходит в стенах ЖК. «Сам я выступаю за поправки в действующую редакцию Конституции, потому что в новом проекте есть действительно хорошие нормы касательно республиканского бюджета, налогового обложения. Но я также понимаю, что сейчас настал такой момент, которым воспользуются многие политические силы, чтобы попиариться и выразить свое мнение. Например, раскритиковать идею  переформотирования Конституции. Это же самая легкая возможность для того, чтобы заработать себе очки», - заявил Дастан Бекешев.

Парламентарий касательно поправок в Конституцию напомнил, что первые новшества разрабатывались в 2015 году. «И тогда их авторы, которые сейчас говорят о контрреволюции, не заявляли о процедурных моментах, не акцентировали внимание на таких деталях. В прошлом году разрабатывалась поправка, согласно которой лидер фракции мог в любой момент лишить мандата депутата. Но так не должно быть, и такая корректировка не нашла отражение в нынешнем проекте», - заключил Дастан Бекешев.

…В кулуарах парламента считают, что страсти осенью будут кипеть нешуточные. А вот вопрос о том, договорятся ли между собой истинные инициаторы новшеств в Конституцию с остальными депутатами, остается открытым. Несмотря на то, что под скандальным законопроектом подписались 87 человек, не факт, что данный юридический документ быстро пройдет все три чтения и будет поддержан большинством.

Не забываем, срок полномочий президента заканчивается в будущем году и на главный трон уже засматриваются многие маститые политики с финансовыми и электоральными ресурсами. И вряд ли они, номинально подписавшись под поправками в главный юридический документ страны, на самом деле выполнят взятые на себя обязательства.    
Ссылка: https://24.kg/vzgljad/36189/
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