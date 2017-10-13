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Выборы

Прекращено еще одно уголовное дело по факту подкупа голосов избирателей

Узгенский районный суд прекратил уголовное дело по факту подкупа голосов избирателей, сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, 3 октября 2017 года в Узгенский райсуд с заявлением обратился житель села Макаренко Торт-Кульского айыл окмоту М.Ж. Он требовал привлечь к уголовной ответственности жителя Жазы айыл окмоту М.К., который в сентябре 2017 года просил заявителя проголосовать за кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова и передал за это 3,5 тысячи сомов.

10 октября суд возбудил уголовное дело. Но ввиду примирения сторон и поступившего ходатайства дело было прекращено.

Ранее производство по уголовному делу по факту подкупа голосов прекратил Ошский горсуд.
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Выборы-2017. Уголовное дело по факту подкупа голосов прекращено
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