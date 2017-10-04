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Выборы

Токтайым Уметалиева в случае избрания президентом Кыргызстана отменит ОРТ

В прямом эфире КТРК продолжаются теледебаты кандидатов на пост президента Кыргызстана. В них участвуют Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева, Омурбек Бабанов и Арстанбек Абдылдаев.

Токтайым Уметалиева в случае избрания президентом намерена отменить ОРТ при поступлении в вузы. По ее мнению, необходимо вернуть экзаменационную систему не только в вузах, но и школах.

«Наши дети разучились думать. ОРТ не определяет уровень знаний. Необходимо вернуть обычные экзамены, особенно письменные», — сказала кандидат.

Она также отметила, что система образования, начиная с дошкольного уровня, должна быть бесплатной.

«Сегодняшняя система делит детей на богатых и бедных. Ребенок должен оставаться ребенком, несмотря на его семейное положение, государство должно обеспечить его достойным образованием», — сказала Токтайым Уметалиева.
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