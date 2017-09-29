Чем больше народ поддерживает Бабанова, тем циничнее клевета в его адрес

Вчера кандидат в президенты КР Омурбек Бабанов на встрече с жителями одного из микрорайонов города Оша призвал местных жителей бороться за свою свободу выбора.

Он отметил, что организаторам мероприятия мешали провести встречу, не разрешали устанавливать сцену на ранее обговоренном месте, а местных жителей запугивала милиция, чтобы они не шли на встречу с кандидатом.

Все это возмутило Омурбека Бабанова, поэтому во время выступления он призвал местных жителей не бояться давления со стороны правоохранительных органов.

«Когда я стану президентом, в нашей стране будут смотреть на профессионализм человека, а не на его национальность. Кыргызы, узбеки, казахи, таджики — все будут равны! Все будут иметь хорошую работу в зависимости от своих знаний. Богатство нашей страны в ее многонациональности. Мы будем развивать страну вместе! Пришло время перемен! Мне сказали, что препятствовали этой встрече. Мне рассказывают, что снимают наши баннеры, запугивают начальников наших штабов, вам угрожают и велят не ходить на мои встречи. Что будет дальше? Вы хотите так жить? У вас воды чистой нет, вам до сих пор не смогли ее провести! Уважаемый народ, уважаемые представители узбекского народа, лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Если вы все будете вместе, никто не сможет вас запугать», — сказал Омурбек Бабанов.

Он призвал представителей правоохранительных органов выполнять свои прямые обязанности, а не незаконные поручения, отметив, что за такие действия предусмотрено наказание в законодательстве.

Однако это выступление Бабанова, на самом деле направленное на объединение всех национальностей и совместную борьбу с нечестными выборами, его оппоненты обыграли на свое усмотрение. Видео смонтировали так, что слова кандидата приобрели совсем другой смысл. И это сообщение стали распространять среди граждан Кыргызстана, заявляя, что Омурбек Бабанов призывает к войне.

Черный пиар со стороны оппонентов фаворита президентской гонки вышел на новый уровень, еще более циничный и провокационный. Те, кто распространяет это видео, играют с огнем, ведь как раз такие действия и называются разжиганием межнациональной розни.

На следующий день Омурбек Бабанов отправился на встречи с жителями Иссык-Кульской области. Во время своего выступления в селе Тогуз-Булак Тонского района он ответил на обвинения в свой адрес.

«У кыргызов есть хорошая фраза, я говорю это всему нашему народу: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»! Это был девиз наших предков! Поэтому я призываю всех, особенно госслужащих: не бойтесь! Время перемен пришло, оно стоит на нашем пороге! Если вы меня поддержите, эти перемены войдут в наш дом, в нашу страну! Вчера я сделал такое же обращение в Оше, в одном из микрорайонов, где живут узбеки. Кто-то вырезал фрагмент этого обращения и заявил, что я призываю узбеков к волнениям. Я хотел бы сказать всем: я никогда не делил Кыргызстан на национальности, на регионы, на села. Кем бы человек ни был по национальности — кыргызом, узбеком, татарином, уйгуром, турком или русским, все мы граждане одной страны. У нас одна родина, единственная родина! Давайте не искать того, чего на самом деле нет, прекратим черный пиар, будем объединять страну, а не делить ее. Пусть борются программы кандидатов! Давайте думать о единстве народа, о будущем нашей страны!» — призвал Омурбек Бабанов.

Итак, из выступлений кандидата ясно видно, что он призывает многонациональный народ Кыргызстана к единству, а не наоборот. Бабанов предлагает гражданам страны бороться за свое будущее, а не друг с другом, как это хотят преподнести его оппоненты. Видимо, им невыгодны такие лозунги, когда избирателям объясняют, что они должны быть свободны в своем выборе и могут сами решать, за кого голосовать.

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул.Шопокова 121/1.Заказчик: кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 29.09.2017 г. Тираж: 1.