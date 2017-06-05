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Выборы

Члену ЦИК Атыр Абдрахматовой предложили выразить недоверие (обновлено)

Члену ЦИК Атыр Абдрахматовой предложили выразить недоверие из-за спора вокруг результатов голосования во время местных выборов на одном из участков в Джалал-Абаде. С таким предложением сегодня на заседании комиссии выступил Алмаз Асаналиев.

Напомним, партия «Ата-Журт» заявила о нарушениях на одном из участков. Число прошедших идентификацию избирателей оказалось меньше числа проголосовавших. Однако в ЦИК с ними не согласились, сославшись на то, что в работе оборудования ГРС возникла техническая ошибка.

Члены ЦИК Атыр Абдрахматова и Назарали Арипов предложили вскрыть избирательные документы и сопоставить данные списка избирателей с чеками по идентификации для снятия всех сомнений и недопущения подобных ошибок на президентских выборах. Изначально председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отказала в удовлетворении просьбы коллег, мотивируя тем, что они должны до конца заседания внести письменное предложение. К концу заседания члены ЦИК его предоставили.

За это предложение выступили пять членов комиссии, включая председателя.

«Я тоже проголосую за вскрытие документов, потому что нам скрывать нечего. Я уверена, что в итоге все равно результаты будут аналогичны тем, к которым пришла рабочая группа», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Однако «против» выступили шесть членов ЦИК, и предложение не прошло. В итоге Алмаз Асаналиев заявил, что, если Атыр Абдрахматова и дальше будет так сомневаться в работе коллег, то он ставит вопрос о выражении ей недоверия и снятия с должности заместителя председателя ЦИК. Член комиссии добавил, что она использует в своей работе много бумаги.

Предложение Алмаза Асаналиева коллеги рассматривать не стали.
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