Активисты требуют не вносить противоречивые поправки в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Сегодня у здания «Белого дома» они провели акцию протеста.

По словам организатора Айнуры Усупбековой, эти изменения дискредитируют независимых наблюдателей и ограничивают их права.

«Мы просим исключить эти поправки. Они бьют, прежде всего, по кандидатам, а не только по наблюдателям. Потому что именно мы — независимые наблюдатели — обращаемся в суды, защищая права избирателей и претендентов на места в парламенте или на президентский пост», — отмечает Айнура Усупбекова.

Напомним, из закона в части, касающейся прав наблюдателей (статья 9), депутатами ЖК изъяты два подпункта: «Наблюдатели вправе свободно передвигаться и присутствовать на любых участках референдума и на заседаниях избирательных комиссий» и «Наблюдатели вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействия) избирательной комиссии, в которую они направлены».